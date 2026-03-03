Festival ClassiCahors Autour des motets de Jean-Sebastien Bach

17 Place Jean-Jacques Chapou Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Créée en 2013 par Christopher Gibert avec des étudiants passionnés du conservatoire et de la faculté de musique de Toulouse, le choeur de chambre Dulci Jubilo est depuis sept ans force de propositions originales et s’inscrit dans un renouveau du chant choral français

Créée en 2013 par Christopher Gibert avec des étudiants passionnés du conservatoire et de la faculté de musique de Toulouse, le choeur de chambre Dulci Jubilo est depuis sept ans force de propositions originales et s’inscrit dans un renouveau du chant choral français. C’est dans une douce joie comme l’évoque le nom de l’ensemble que ces jeunes professionnels de la musique explorent avec exigence et sensibilité des répertoires variés. De la musique baroque à la création contemporaine cet ensemble cherche une interprétation vraie, fidèle aux styles tout en renouvelant les formes.

Ces qualités ont été remarquées dans de nombreux rendez-vous culturels sur le national et l’international.

.

17 Place Jean-Jacques Chapou Cahors 46000 Lot Occitanie contact@classicahors.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Created in 2013 by Christopher Gibert with passionate students from the Toulouse conservatory and music faculty, the Dulci Jubilo chamber choir has been a force for original proposals for seven years and is part of a revival of French choral singing

L’événement Festival ClassiCahors Autour des motets de Jean-Sebastien Bach Cahors a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Cahors Vallée du Lot