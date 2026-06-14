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Concert de guitare du Conservatoire Mozart Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

Concert de guitare du Conservatoire Mozart Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

Concert de guitare du Conservatoire Mozart Bibliothèque Charlotte Delbo Paris vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Charlotte Delbo

Adresse : 2 passage des Petits Pères

Ville : 75002 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : <p>Réservation auprès de la bibliothèque Charlotte Delbo</p>

Concert de la classe d’Alberto Vingiano

Au programme
Des œuvres de :
Mario Castelnuovo-Tedesco
Roland Dyens
Jacques Ibert
Simone Iannarelli
Enrique Granados

Réservations auprès de la Bibliothèque Charlotte Delbo au 01 53 29 74 30

Le Conservatoire Mozart présente son concert, vendredi 19 juin à 19h à la bibliothèque Charlotte Delbo
Le vendredi 19 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit

Réservation auprès de la bibliothèque Charlotte Delbo

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères  75002 Paris


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