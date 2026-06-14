Concert de guitare du Conservatoire Mozart Bibliothèque Charlotte Delbo Paris vendredi 19 juin 2026.

Concert de la classe d’Alberto Vingiano

Au programme

Des œuvres de :

Mario Castelnuovo-Tedesco

Roland Dyens

Jacques Ibert

Simone Iannarelli

Enrique Granados

Réservations auprès de la Bibliothèque Charlotte Delbo au 01 53 29 74 30

Le Conservatoire Mozart présente son concert, vendredi 19 juin à 19h à la bibliothèque Charlotte Delbo

Le vendredi 19 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Réservation auprès de la bibliothèque Charlotte Delbo

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris



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