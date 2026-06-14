Concert de guitare du Conservatoire Mozart Bibliothèque Charlotte Delbo Paris
Concert de guitare du Conservatoire Mozart Bibliothèque Charlotte Delbo Paris vendredi 19 juin 2026.
Concert de la classe d’Alberto Vingiano
Au programme
Des œuvres de :
Mario Castelnuovo-Tedesco
Roland Dyens
Jacques Ibert
Simone Iannarelli
Enrique Granados
Réservations auprès de la Bibliothèque Charlotte Delbo au 01 53 29 74 30
Le Conservatoire Mozart présente son concert, vendredi 19 juin à 19h à la bibliothèque Charlotte Delbo
Le vendredi 19 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Réservation auprès de la bibliothèque Charlotte Delbo
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00
Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris
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