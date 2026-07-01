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AGENDA · Bussy-Saint-Martin

Concert de guitare, Église Saint-Martin, Bussy-Saint-Martin

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Bussy-Saint-Martin

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Martin
Adresse
10 Rue de l'Etang 77600 Bussy-Saint-Martin
Ville
77600 Bussy-Saint-Martin
Département
Seine-et-Marne

Concert de guitare Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Martin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Concert de guitare par Clothide Bernart

Église Saint-Martin 10 Rue de l’Etang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France
Concert de guitare

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