AGENDA · Bussy-Saint-Martin
Concert de guitare, Église Saint-Martin, Bussy-Saint-Martin
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Bussy-Saint-Martin
Informations pratiques
Concert de guitare Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Martin Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Concert de guitare par Clothide Bernart
Église Saint-Martin 10 Rue de l’Etang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France
Concert de guitare
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