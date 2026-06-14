Concert de harpe du Conservatoire Mozart Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris
Concert de harpe du Conservatoire Mozart Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris mardi 16 juin 2026.
Concert de la filière voix 2nd cycle et de harpe
Des musiciens du conservatoire interprèteront pour ce concert du 16 juin des œuvres de Haendel, Legrenzi, Tosti, Debussy ou encore Schubert qui vous enchanteront.
– Classes de harpe d’Anaïs GAUDEMARD et Léa MESNIL
– Classe de la filière voix – 2nd cycle de Didier SEUTIN
EVENEMENT COMPLET
Le Conservatoire Mozart présente son concert de filière voix (2ème cycle) et de harpe, mardi 16 juin à 19h à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris
Le mardi 16 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Événement complet
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-16T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T19:00:00+02:00_2026-06-16T20:00:00+02:00
Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris
https://www.billetweb.fr/concert-de-harpe-conservatoire-mozart
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