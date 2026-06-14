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Concert de harpe du Conservatoire Mozart Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris

Concert de harpe du Conservatoire Mozart Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris

Concert de harpe du Conservatoire Mozart Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris mardi 16 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP)

Adresse : 24 rue Pavée

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif : <p><b>Événement complet</b></p>

Concert de la filière voix 2nd cycle et de harpe

Des musiciens du conservatoire interprèteront pour ce concert du 16 juin des œuvres de Haendel, Legrenzi, Tosti, Debussy ou encore Schubert qui vous enchanteront.

– Classes de harpe d’Anaïs GAUDEMARD et Léa MESNIL

– Classe de la filière voix – 2nd cycle de Didier SEUTIN

EVENEMENT COMPLET

Le Conservatoire Mozart présente son concert de filière voix (2ème cycle) et de harpe, mardi 16 juin à 19h à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris
Le mardi 16 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit

Événement complet

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-16T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T19:00:00+02:00_2026-06-16T20:00:00+02:00

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée  75004 Paris
https://www.billetweb.fr/concert-de-harpe-conservatoire-mozart


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