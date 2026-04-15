Concert de harpes, Temple d’Anduze, Anduze

Concert de harpes Vendredi 17 avril, 19h00 Temple d’Anduze Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:30:00+02:00

Temple d’Anduze 9B Plan de Brie, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie

Laissez-vous emporter par la magie des cordes et la douceur des harpes pour un moment musical suspendu dans le temps.