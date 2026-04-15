Concert de harpes, Temple d’Anduze, Anduze
Concert de harpes, Temple d’Anduze, Anduze vendredi 17 avril 2026.
Concert de harpes Vendredi 17 avril, 19h00 Temple d’Anduze Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:30:00+02:00
Temple d’Anduze 9B Plan de Brie, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie
Laissez-vous emporter par la magie des cordes et la douceur des harpes pour un moment musical suspendu dans le temps.
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