Concert de jazz La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert de jazz

Vendredi 5 juin 2026 de 21h à 23h.

Pause 30 mins.

Samedi 6 juin 2026 de 21h à 23h.

Pause 30 mins. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 21:00:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

L’orchestre Swinging Poppies vous fait voyager dans les années 30 40, époque où le swing et la danse s’invitent dans toute l’Amérique. Des répertoires variés, dansant, très virtuose qui mettent en valeur les plus fameux musiciens de cette belle époque!

Le swing ? C’est le côté rythmique et mélodique du jazz, mouvement artistique et musical immensément populaire qui a bercé plusieurs générations des années 1920 aux années 1950.



Quand les musiciens font swinguer un morceau, il est difficile de ne pas se laisser emporter par cette musique entraînante et pareille à aucune autre on se retrouve sans le savoir à taper du pied ou des mains en rythme ! C’est l’esprit du swing qui embrase les danseurs et le public!

Vous pourrez choisir entre un fauteuil rouge moelleux pour profiter du concert et des démonstrations de lindy hop



Venez vivre une expérience unique avec deux concerts, des démonstrations et compétitions de danse swing.

La buvette et deux food trucks vous régaleront les papilles vendredi et samedi dès 18h30 .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 51 46 45 spiritwingaix@gmail.com

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English :

The Swinging Poppies orchestra takes you on a journey back to the 30s and 40s, when swing and dance took over America. Varied, danceable, virtuoso repertoires featuring the most famous musicians of that era!

L’événement Concert de jazz Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence