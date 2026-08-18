Concert de jazz Antonio Lizana La Trinité-sur-Mer
dimanche 17 janvier 2027 · La Trinité-sur-Mer
Informations pratiques
La Trinité-sur-Mer
Concert de jazz Antonio Lizana
Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-17 17:00:00
fin : 2027-01-17 18:30:00
Date(s) :
2027-01-17
Le concert d’Antonio Lizana met en avant des morceaux tirés de son dernier opus, Vishuddha.
Le programme inclut également des arrangements originaux qui combinent des standards du jazz avec des mélodies traditionnelles andalouses.
D’une durée d’environ 1h30, la prestation offre une alternance entre des séquences instrumentales et des passages vocaux solistes.
Le chanteur et saxophoniste se produit avec son trio de musiciens et un danseur.
Cette formation a déjà donné plus de 300 concerts, intégrant des palmas et jaleos typiques du chant andalou. .
Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00
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English :
L’événement Concert de jazz Antonio Lizana La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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