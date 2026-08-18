Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Concert de jazz Antonio Lizana

Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-17 17:00:00

fin : 2027-01-17 18:30:00

Date(s) :

2027-01-17

Le concert d’Antonio Lizana met en avant des morceaux tirés de son dernier opus, Vishuddha.

Le programme inclut également des arrangements originaux qui combinent des standards du jazz avec des mélodies traditionnelles andalouses.

D’une durée d’environ 1h30, la prestation offre une alternance entre des séquences instrumentales et des passages vocaux solistes.

Le chanteur et saxophoniste se produit avec son trio de musiciens et un danseur.

Cette formation a déjà donné plus de 300 concerts, intégrant des palmas et jaleos typiques du chant andalou. .

Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

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English :

L’événement Concert de jazz Antonio Lizana La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon