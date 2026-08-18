Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Concert de jazz Daoud

Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04 22:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Daoud présente son répertoire de jazz avec des compositions récentes et des morceaux de son album ok (ACT, 2025). L’artiste, également auteur de Good boy en 2024, a déjà donné des concerts complets à Ronnie Scott’s, Montreux et Marciac.

Sur scène, le groupe propose des plages lyriques et des ruptures rythmiques, privilégiant l’improvisation et les interactions instrumentales.

Tout public .

Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 72 19

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English :

L’événement Concert de jazz Daoud La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon