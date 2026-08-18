Concert de jazz Daoud La Trinité-sur-Mer
vendredi 4 décembre 2026 · La Trinité-sur-Mer
Informations pratiques
La Trinité-sur-Mer
Concert de jazz Daoud
Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04 22:00:00
Date(s) :
2026-12-04
Daoud présente son répertoire de jazz avec des compositions récentes et des morceaux de son album ok (ACT, 2025). L’artiste, également auteur de Good boy en 2024, a déjà donné des concerts complets à Ronnie Scott’s, Montreux et Marciac.
Sur scène, le groupe propose des plages lyriques et des ruptures rythmiques, privilégiant l’improvisation et les interactions instrumentales.
Tout public .
Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 72 19
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English :
L’événement Concert de jazz Daoud La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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