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Concert de Jazz, Quai de la Gourdine, Lagny-sur-Marne

dimanche 20 septembre 2026 · Quai de la Gourdine · Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Quai de la Gourdine
Adresse
Quai de la Gourdine,77400 Lagny-sur-Marne
Ville
77400 Lagny-sur-Marne
Département
Seine-et-Marne

Concert de Jazz Dimanche 20 septembre, 16h00 Quai de la Gourdine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un concert de Jazz sera proposé : Quinte & Sens invite Ella Rabeson.

Quai de la Gourdine Quai de la Gourdine,77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France
Concert

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