Concert de Jazz, Quai de la Gourdine, Lagny-sur-Marne

dimanche 20 septembre 2026 · Quai de la Gourdine · Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Concert de Jazz Dimanche 20 septembre, 16h00 Quai de la Gourdine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un concert de Jazz sera proposé : Quinte & Sens invite Ella Rabeson.

Quai de la Gourdine Quai de la Gourdine,77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France

Concert