AGENDA · Lagny-sur-Marne
Concert de Jazz, Quai de la Gourdine, Lagny-sur-Marne
dimanche 20 septembre 2026 · Quai de la Gourdine · Lagny-sur-Marne
Informations pratiques
Concert de Jazz Dimanche 20 septembre, 16h00 Quai de la Gourdine Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Un concert de Jazz sera proposé : Quinte & Sens invite Ella Rabeson.
Quai de la Gourdine Quai de la Gourdine,77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France
Concert
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