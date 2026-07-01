Concert de Jazz, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

Informations pratiques

Concert de Jazz Vendredi 31 juillet, 20h00 Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T21:30:00+02:00

Préparez-vous à un véritable voyage dans le temps !

Dès les premières notes, vous serez transportés dans l’atmosphère bouillonnante des années folles, au cœur des rues animées et des célèbres clubs de jazz enfumés qui ont marqué l’histoire de cette musique légendaire.

Portée par des cuivres éclatants, des rythmes swing irrésistibles et une énergie communicative, cette fanfare unique en son genre fait revivre l’esprit authentique du jazz traditionnel. Les mélodies enivrantes, les improvisations festives et l’ambiance chaleureuse invitent le public à partager un moment hors du temps, entre nostalgie et célébration.

Au fil du spectacle, laissez-vous séduire par cette immersion musicale où l’élégance rétro rencontre la convivialité des fanfares de rue. Une expérience vivante et entraînante qui ravira aussi bien les amateurs de jazz que les curieux en quête d’émotions et de bonne humeur.

Inscription sur l’espace famille dès le 24 juin 2026.

Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}]

Revivez l’ambiance des années folles au son d’une fanfare jazz festive et authentique. Cuivres entraînants, rythmes swing et énergie rétro vous plongent dans l’univers des clubs de jazz d’autrefois.

Philarmonie de Paris