Sortie au Cap Gris-Nez Cap Blanc-Nez, École Boris Vian, Carvin

Informations pratiques

Sortie au Cap Gris-Nez Cap Blanc-Nez Samedi 11 juillet, 09h00 École Boris Vian Pas-de-Calais

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T09:00:00+02:00 – 2026-07-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T09:00:00+02:00 – 2026-07-11T19:00:00+02:00

Dans le cadre de ses actions de découverte et de loisirs, la ville de Carvin organise une sortie le 11 juillet à destination de deux sites emblématiques du littoral : le Cap Gris-Nez et le Cap Blanc-Nez.

Cette journée permettra aux participants de profiter d’un environnement naturel exceptionnel, entre falaises spectaculaires, vues panoramiques sur la Manche et paysages caractéristiques de la Côte d’Opale. Le parcours mettra en valeur la richesse géologique et la beauté sauvage de ces deux caps classés parmi les sites naturels les plus remarquables de la région.

Au programme : découverte des sentiers côtiers, observation des points de vue sur les falaises blanches et grises, temps libre pour admirer le paysage et partager un moment convivial en plein air. Cette sortie s’adresse à un public souhaitant s’évader le temps d’une journée et (re)découvrir les trésors naturels du littoral du Pas-de-Calais.

Inscription sur l’espace famille le 24 juin 2026 à 9H.

* dans la limite des places disponibles

École Boris Vian rue Anne Frank 62220 CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 57 29 [{« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}]

Sortie organisée par la ville de Carvin vers les sites du Cap Gris-Nez et du Cap Blanc-Nez le 11 juillet. Découverte des paysages côtiers, falaises et panorama du littoral du Pas-de-Calais.

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