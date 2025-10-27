Concert de Jean-Baptiste Guegan Micropolis Besançon

Besançon

Concert de Jean-Baptiste Guegan

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04 20:30:00

fin : 2027-02-04

Date(s) :

2027-02-04

Après avoir fait vibrer toute la France, Belgique et Suisse, avec une double tournée Jean -Baptiste Guegan vient à Besançon

Johnny, vous & moi (électrique & unplugged n’roll), de plus de 130 dates ; le phénomène JEAN BAPTISTE GUEGAN revient avec un tout nouveau spectacle événement JOHNNY, LE SHOW D’UNE VIE , un voyage musical intense et passionné à travers l’histoire mêlée de Johnny Hallyday et Jean Baptiste Guegan.

Accompagné de ses nombreux musiciens, Jean Baptiste nous plonge dans une rétrospective musicale unique, mêlant les plus grands succès de l’ensemble de la carrière de l’immense Johnny à sa propre discographie.Un show inédit, au concept original, où se mêlent souvenirs, anecdotes et témoignages de Jean Baptiste et de nombreux amoureux de Johnny, pour lui rendre un nouvel hommage.

Venez vibrer au son de sa voix troublante et puissante, et laissez-vous emporter par la nostalgie de Johnny.

Plus qu’un concert, une invitation à revivre une histoire hors du commun. .

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert de Jean-Baptiste Guegan

L’événement Concert de Jean-Baptiste Guegan Besançon a été mis à jour le 2026-05-11 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)