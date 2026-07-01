Concert de jeunes talents, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

dimanche 26 juillet 2026 · La Bambouseraie en Cévennes · Générargues

Informations pratiques

Concert de jeunes talents Dimanche 26 juillet, 17h30 La Bambouseraie en Cévennes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T17:30:00+02:00 – 2026-07-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T17:30:00+02:00 – 2026-07-26T19:00:00+02:00

La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.bambouseraie.fr »}]

Avec les musiciens des Conservatoires de Paris.