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Concert de jeunes talents, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

dimanche 26 juillet 2026 · La Bambouseraie en Cévennes · Générargues

Concert de jeunes talents, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
La Bambouseraie en Cévennes
Adresse
552 Montsauve, 30140 Générargues
Ville
30140 Générargues
Département
Gard

Concert de jeunes talents Dimanche 26 juillet, 17h30 La Bambouseraie en Cévennes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T17:30:00+02:00 – 2026-07-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-26T17:30:00+02:00 – 2026-07-26T19:00:00+02:00

La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.bambouseraie.fr »}]
Avec les musiciens des Conservatoires de Paris.

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