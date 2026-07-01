Conférence : “Révolution Bambou, repenser nos liens au vivant”, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues
samedi 8 août 2026 · La Bambouseraie en Cévennes · Générargues
Informations pratiques
Conférence : “Révolution Bambou, repenser nos liens au vivant” Samedi 8 août, 17h00 La Bambouseraie en Cévennes Gard
Inclus dans le billet d’entrée du parc
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T17:00:00+02:00 – 2026-08-08T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T17:00:00+02:00 – 2026-08-08T18:00:00+02:00
© Sophie Brunet
La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « link », « value »: « http://bambouseraie.fr »}]
Avec Jeanne Pham Tran, d’après son livre Révolution Bambou, qui met en lumière le rôle, les usages et les qualités exceptionnelles de cette plante aux mille vertus. Environnement Nature
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