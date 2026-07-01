AGENDA · Générargues
Générargues en Fête, Foyer, Générargues
vendredi 7 août 2026 · Foyer · Générargues
Informations pratiques
Générargues en Fête 7 – 9 août Foyer Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T10:00:00+02:00 – 2026-08-07T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-09T10:00:00+02:00 – 2026-08-09T19:00:00+02:00
Une vingtaine d’artistes expose peintures, sculptures, photos et autres créations. Didier Debergue, céramiste-sculpteur sera l’invité d’honneur.
Vernissage le 7 août à 19h.
Foyer 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie
11e édition organisée par Générargues en Fête. Exposition Peinture
À voir aussi à Générargues (Gard)
- JazzOparc à la Bambouseraie en Cévennes concert Gospel 552 Montsauve Générargues 23 juillet 2026
- Concert Gospel, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues 23 juillet 2026
- Concert de jeunes talents, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues 26 juillet 2026
- Conférence : “Révolution Bambou, repenser nos liens au vivant”, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues 8 août 2026
- Blateiras en fête, Hameau de Blateiras, Générargues 21 août 2026