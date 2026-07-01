Générargues en Fête, Foyer, Générargues

Informations pratiques

Générargues en Fête 7 – 9 août Foyer Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T10:00:00+02:00 – 2026-08-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-09T10:00:00+02:00 – 2026-08-09T19:00:00+02:00

Une vingtaine d’artistes expose peintures, sculptures, photos et autres créations. Didier Debergue, céramiste-sculpteur sera l’invité d’honneur.

Vernissage le 7 août à 19h.

Foyer 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie

11e édition organisée par Générargues en Fête. Exposition Peinture