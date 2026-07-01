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AGENDA · Générargues

Générargues en Fête, Foyer, Générargues

vendredi 7 août 2026 · Foyer · Générargues

Générargues en Fête, Foyer, Générargues

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
Foyer
Adresse
30140 Générargues
Ville
30140 Générargues
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Générargues en Fête 7 – 9 août Foyer Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T10:00:00+02:00 – 2026-08-07T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-09T10:00:00+02:00 – 2026-08-09T19:00:00+02:00

Une vingtaine d’artistes expose peintures, sculptures, photos et autres créations. Didier Debergue, céramiste-sculpteur sera l’invité d’honneur.

Vernissage le 7 août à 19h.

Foyer 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie
11e édition organisée par Générargues en Fête. Exposition Peinture

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