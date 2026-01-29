Concert de Julien Doré au Théâtre Antique Théâtre Antique Vienne
Concert de Julien Doré au Théâtre Antique
Théâtre Antique 7 Rue de Goris Vienne Isère
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24 20:00:00
2026-07-24
Arachnée Productions présente Julien Doré, au Théâtre Antique de Vienne.
Théâtre Antique 7 Rue de Goris Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@theatreantiquedevienne.com
English :
Arachnée Productions presents Julien Doré at Vienna’s Théâtre Antique.
