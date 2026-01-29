Concert de Julien Doré au Théâtre Antique Théâtre Antique Vienne

Concert de Julien Doré au Théâtre Antique

Théâtre Antique 7 Rue de Goris Vienne Isère

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24 20:00:00

2026-07-24

Arachnée Productions présente Julien Doré, au Théâtre Antique de Vienne.

Théâtre Antique 7 Rue de Goris Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@theatreantiquedevienne.com

English :

Arachnée Productions presents Julien Doré at Vienna’s Théâtre Antique.

