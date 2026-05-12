Concert de la chorale Sol’Aix La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert de la chorale Sol’Aix

Mardi 9 juin 2026 à partir de 19h15. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 19:15:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Concert de la chorale Sol’Aix au profit de l’Arche, habitat inclusif.

Forte d’une quarantaine de choristes de tous âges et de 20 ans d’expérience, la chorale Sol’Aix vous invite à un voyage musical à la Manufacture. Ce concert solidaire au profit de L’Arche, habitat inclusif pour les personnes handicapées, vous fera traverser les époques et les continents. De l’Afrique à l’Europe en passant par les Amériques, du traditionnel au contemporain, un parcours riche en émotions et en harmonies partagées. .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 99 19

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English :

Concert by the Sol’Aix choir in aid of l’Arche, inclusive housing.

L’événement Concert de la chorale Sol’Aix Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence