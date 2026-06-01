Concert de la pianiste rouge Moutier-d’Ahun
Concert de la pianiste rouge Moutier-d’Ahun mardi 23 juin 2026.
Moutier-d’Ahun
Concert de la pianiste rouge
14 Puyberaud Moutier-d’Ahun Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
La Pianiste rouge revient à Moutier d’Ahun, au camping de Puyberaud.
En première partie, retrouvez la chorale les Marionnettes.
Buvette et restauration (maison) sur place. Concerts au chapeau.
Amenez vos plaids et surtout, pensez à co-voiturer ! .
14 Puyberaud Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine festif_moutier@mailo.com
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English : Concert de la pianiste rouge
L’événement Concert de la pianiste rouge Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Creuse Sud Ouest
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