Concert de la pianiste rouge Moutier-d’Ahun mardi 23 juin 2026.

Moutier-d’Ahun

Concert de la pianiste rouge

14 Puyberaud Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

La Pianiste rouge revient à Moutier d’Ahun, au camping de Puyberaud.

En première partie, retrouvez la chorale les Marionnettes.

Buvette et restauration (maison) sur place. Concerts au chapeau.

Amenez vos plaids et surtout, pensez à co-voiturer ! .

14 Puyberaud Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine festif_moutier@mailo.com

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English : Concert de la pianiste rouge

L’événement Concert de la pianiste rouge Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Creuse Sud Ouest