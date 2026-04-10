Evénement la Bergerie Lectures morceaux choisis de Apprentis et Garçons Moutier-d’Ahun
Evénement la Bergerie Lectures morceaux choisis de Apprentis et Garçons Moutier-d’Ahun vendredi 10 juillet 2026.
Moutier-d’Ahun
Evénement la Bergerie Lectures morceaux choisis de Apprentis et Garçons
La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Soirée Lectures Lectures de morceaux choisis de Apprentis et Garçons avec Grégory MOULOUDJI.
Marcel Jouhandeau évoque particulièrement les garçons bouchers et les apprentis qui travaillaient dans la boutique et sous les ordres de son père. C’est un défilé plein de cocasserie et de tendresse que celui que composent les portraits de ces garçons pleins de sang, de dévouement et, parfois, de passion.
Charles, le Grand Pompée, Athanase, Gaston, Titi, Antoine, autant de noms autant d’êtres humains– qui sont entrés dans la littérature. .
La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com
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English : Evénement la Bergerie Lectures morceaux choisis de Apprentis et Garçons
L’événement Evénement la Bergerie Lectures morceaux choisis de Apprentis et Garçons Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest
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