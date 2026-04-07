Moutier-d’Ahun

Les Vendredis de la Bergerie Am Ketenes Quartet

La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Après plus de deux décennies sur les routes du jazz à cheminer entre tradition et modernité, Am Ketenes Quartet confirme une identité singulière dans le paysage du jazz manouche actuel. Si le swing est bien présent ici ou là, ce quartet à cordes s’oriente vers un

Jazz aux couleurs du monde, passant du blues, à la ballade sentimentale, de l’Europe centrale au monde latin.

Jean-Charles Bavouzet (contrebasse), Pierre Barre (guitare/chant), Pablo Robin (guitare), Jean-Baptiste Frugier (violon).

Participation au chapeau. Sur réservation. Toute place réservée non occupée à 20h50 sera redistribuée. .

La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Vendredis de la Bergerie Am Ketenes Quartet

L’événement Les Vendredis de la Bergerie Am Ketenes Quartet Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest