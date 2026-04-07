Les Vendredis de la Bergerie Am Ketenes Quartet Moutier-d’Ahun
Les Vendredis de la Bergerie Am Ketenes Quartet Moutier-d’Ahun vendredi 24 juillet 2026.
Moutier-d’Ahun
Les Vendredis de la Bergerie Am Ketenes Quartet
La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Après plus de deux décennies sur les routes du jazz à cheminer entre tradition et modernité, Am Ketenes Quartet confirme une identité singulière dans le paysage du jazz manouche actuel. Si le swing est bien présent ici ou là, ce quartet à cordes s’oriente vers un
Jazz aux couleurs du monde, passant du blues, à la ballade sentimentale, de l’Europe centrale au monde latin.
Jean-Charles Bavouzet (contrebasse), Pierre Barre (guitare/chant), Pablo Robin (guitare), Jean-Baptiste Frugier (violon).
Participation au chapeau. Sur réservation. Toute place réservée non occupée à 20h50 sera redistribuée. .
La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com
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English : Les Vendredis de la Bergerie Am Ketenes Quartet
L’événement Les Vendredis de la Bergerie Am Ketenes Quartet Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest
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