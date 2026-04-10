Moutier-d’Ahun

Les Vendredis de la Bergerie Alfred and his gang

La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Sur la clarinette et le saxophone soprano, c’est tout naturellement que Philippe Alfred Audibert joue et parle la langue et l’accent de Sidney Bechet.

Et, quand il s’exprime au saxophone ténor, c’est non moins naturellement que le son, le phrasé qui sont les siens, évoquent irrésistiblement l’homme au pork pie hat , ce génie

de la note bleue et du discours intérieur, que tout, apparemment, oppose au lyrisme extraverti de Bechet. Philippe Alfred Audibert sera accompagné par Benoit de Flamesnil (trombone), François Fournet (banjo et guitare) et Philippe Plétan (contrebasse).

Participation au chapeau. Sur réservation. Toute place réservée non occupée à 20h50 sera redistribuée. .

La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com

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English : Les Vendredis de la Bergerie Alfred and his gang

L’événement Les Vendredis de la Bergerie Alfred and his gang Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-10 par Creuse Tourisme