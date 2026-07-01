Informations pratiques

Moutier-d’Ahun

Stage de dessin sur le vif Urban sketching

Le Moutier d’Ahun Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-07-25 17:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Matin (9h30-12h) dessin d’architecture dans le bourg du Moutier d’Ahun

Après-midi (14h-17h30) dessin de paysage sur les bords de la Creuse

Objectifs dessiner in-situ, choisir son sujet, comprendre la perspective, construire son dessin, modeler par les ombres, mettre en couleurs

Matériel (peut être fourni) carnet à dessin, crayons, feutres, aquarelle, etc… siège, gourde, chapeau

Prévoir le déjeuner, réservation conseillée, rendez-vous devant le porche de l’église. .

Le Moutier d’Ahun Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 06 19 46 bananefriteproductions@gmail.com

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English : Stage de dessin sur le vif Urban sketching

L’événement Stage de dessin sur le vif Urban sketching Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Creuse Sud Ouest