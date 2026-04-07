Moutier-d’Ahun

Les Vendredis de la Bergerie Cedar Walton Rendez-vous

La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Pianiste et compositeur de génie, maillon incontournable entre tradition et modernité, Cedar Walton continue d’inspirer les jazzmen de tous bords. Après avoir initié les “Cedar Walton Rendez-vous”, série vidéo de 30 compositions du maître enregistrées et filmées aux côtés du gratin du Jazz parisien, le pianiste Rémi Toulon poursuit l’exploration de cet héritage musical sur scène, avec un quintet particulièrement haut en couleurs. Une musique lumineuse, du swing et un plaisir de jouer particulièrement communicatif !

Rémi Toulon (piano),

Pascal Bivalski (vibraphone), Marc Bollengier (contrebasse), Thierry Tardieu (batterie).

Participation au chapeau. Sur réservation. Toute place réservée non occupée à 20h50 sera redistribuée. .

La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com

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English : Les Vendredis de la Bergerie Cedar Walton Rendez-vous

L’événement Les Vendredis de la Bergerie Cedar Walton Rendez-vous Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest