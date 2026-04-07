Moutier-d’Ahun

Les Vendredis de la Bergerie Quartet dans les nuages

La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

À l’initiative de Zoé Sédano, pianiste, et de Simon Teboul, contrebassiste, le Quartet dans les nuages vous propose une traversée dans l’univers de leurs compositions

respectives. Des morceaux originaux de styles variés (swing, bop, bossa-nova, groove, ballades, blues…) qui se complètent et se répondent, faisant toujours la part-belle à la mélodie, enrichie de belles harmonies et laissant la place à l’improvisation. Pour ce projet, ils sont entourés du saxophoniste Adrien Lajoumard, brillant interprète tout-terrain, et de Thierry Tardieu (qu’on ne présente plus) à la batterie. De quoi vous laisser rêveurs, la tête dans les nuages, au son de ce nouveau quartet.

Participation au chapeau. Sur réservation. Toute place réservée non occupée à 20h50 sera redistribuée. .

La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Vendredis de la Bergerie Quartet dans les nuages

L’événement Les Vendredis de la Bergerie Quartet dans les nuages Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest