Exposition la Bergerie Au fil de la Creuse Parcours tissé Moutier-d’Ahun
Exposition la Bergerie Au fil de la Creuse Parcours tissé Moutier-d’Ahun vendredi 3 juillet 2026.
Moutier-d’Ahun
Exposition la Bergerie Au fil de la Creuse Parcours tissé
La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-21
Du 3 juillet au 30 aout 2026 Les Expositions à La Bergerie Arts Plastique,Tapisseries, au fil de la Creuse, parcours tissé Jean Paul HUFTIER à la rencontre de la Tapisserie d’Aubusson.
En écho avec la Cité internationale de la Tapisserie d’Aubusson et Felletin Patrimoine et Environnement.
Les lieux d’exposition d’Aubusson, de Felletin et du Moutier d’Ahun sont reliés à cette occasion par le Parcours Tissé Au fil de la Creuse et présentent une œuvre de Guillaume Huftier, chacun.
Vernissage le vendredi 3 Juillet à 18h30.
Conférence d’Alice BERNADAC le mardi 21 Juillet à 18h30.
Conservatrice de la Cité Internationale de la Tapisserie, elle interviendra pour une conférence de présentation de l’exposition. .
La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com
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English : Exposition la Bergerie Au fil de la Creuse Parcours tissé
L’événement Exposition la Bergerie Au fil de la Creuse Parcours tissé Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest
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