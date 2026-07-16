Concert de la Sainte Cécile, église Saint-Vincent de Paul, Clichy

Informations pratiques

Concert de la Sainte Cécile Dimanche 22 novembre, 15h00 église Saint-Vincent de Paul Hauts-de-Seine

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-22T15:00:00+01:00 – 2026-11-22T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-22T15:00:00+01:00 – 2026-11-22T16:30:00+01:00

Depuis plusieurs décennies, le Concert de la Sainte-Cécile est l’un des grands rendez-vous musicaux de la vie clichoise. Cette tradition profondément ancrée dans l’histoire culturelle de la ville réunit chaque année artistes, habitants et amoureux de musique dans un moment de partage et de convivialité.

Accueilli dans le cadre majestueux de l’église Saint-Vincent-de-Paul, ce concert met à l’honneur les ensembles qui font vivre la pratique musicale amateur à Clichy tout au long de l’année. L’Ensemble Vocal des Hauts-de-Seine, l’Orchestre d’Harmonie de Clichy et l’Orchestre Symphonique de Clichy unissent leurs talents pour proposer un programme riche et fédérateur.

Derrière ce rendez-vous devenu incontournable se dessine une histoire commune entre des générations de musiciens, un public fidèle et une ville qui soutient depuis toujours la pratique artistique amateur. Plus qu’un concert, la Sainte-Cécile est une célébration de l’engagement, de la transmission et du plaisir de faire de la musique ensemble.

église Saint-Vincent de Paul 94 Bd Jean Jaurès 92110 Clichy Clichy 92110 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Concert de la Sainte-Cécile : l’Ensemble Vocal des Hauts-de-Seine, l’Orchestre d’Harmonie et l’Orchestre Symphonique de Clichy unissent leurs voix et instruments.

Ville de Clichy