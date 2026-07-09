Concert de la sainte Cécile Eglise Saint-Vincent de Paul Clichy
dimanche 22 novembre 2026 · Eglise Saint-Vincent de Paul · Clichy
Informations pratiques
Depuis plusieurs décennies, le Concert de la
Sainte-Cécile est l’un des grands rendez-vous musicaux de la vie clichoise.
Cette tradition profondément ancrée dans l’histoire culturelle de la ville
réunit chaque année artistes, habitants et amoureux de musique dans un moment
de partage et de convivialité.
Accueilli dans le cadre majestueux de l’église
Saint-Vincent-de-Paul, ce concert met à l’honneur les ensembles qui font vivre
la pratique musicale amateur à Clichy tout au long de l’année. L’Ensemble Vocal
des Hauts-de-Seine, l’Orchestre d’Harmonie de Clichy et l’Orchestre Symphonique
de Clichy unissent leurs talents pour proposer un programme riche et
fédérateur.
Derrière ce rendez-vous devenu incontournable se
dessine une histoire commune entre des générations de musiciens, un public
fidèle et une ville qui soutient depuis toujours la pratique artistique
amateur. Plus qu’un concert, la Sainte-Cécile est une célébration de
l’engagement, de la transmission et du plaisir de faire de la musique ensemble.
Concert de la Sainte-Cécile : l’Ensemble Vocal des Hauts-de-Seine, l’Orchestre d’Harmonie et l’Orchestre Symphonique de Clichy unissent leurs voix et instruments dans un programme riche, célébrant la transmission et le plaisir musical partagé.
Le dimanche 22 novembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-22T16:00:00+01:00
fin : 2026-11-22T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-22T15:00:00+02:00_2026-11-22T16:30:00+02:00
Eglise Saint-Vincent de Paul 94 Bd Jean Jaures 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5630&lng=1
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