Concert de la sainte Cécile Eglise Saint-Vincent de Paul Clichy

Informations pratiques

Depuis plusieurs décennies, le Concert de la

Sainte-Cécile est l’un des grands rendez-vous musicaux de la vie clichoise.

Cette tradition profondément ancrée dans l’histoire culturelle de la ville

réunit chaque année artistes, habitants et amoureux de musique dans un moment

de partage et de convivialité.

Accueilli dans le cadre majestueux de l’église

Saint-Vincent-de-Paul, ce concert met à l’honneur les ensembles qui font vivre

la pratique musicale amateur à Clichy tout au long de l’année. L’Ensemble Vocal

des Hauts-de-Seine, l’Orchestre d’Harmonie de Clichy et l’Orchestre Symphonique

de Clichy unissent leurs talents pour proposer un programme riche et

fédérateur.

Derrière ce rendez-vous devenu incontournable se

dessine une histoire commune entre des générations de musiciens, un public

fidèle et une ville qui soutient depuis toujours la pratique artistique

amateur. Plus qu’un concert, la Sainte-Cécile est une célébration de

l’engagement, de la transmission et du plaisir de faire de la musique ensemble.

Concert de la Sainte-Cécile : l’Ensemble Vocal des Hauts-de-Seine, l’Orchestre d’Harmonie et l’Orchestre Symphonique de Clichy unissent leurs voix et instruments dans un programme riche, célébrant la transmission et le plaisir musical partagé.

Le dimanche 22 novembre 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-22T16:00:00+01:00

fin : 2026-11-22T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-22T15:00:00+02:00_2026-11-22T16:30:00+02:00

Eglise Saint-Vincent de Paul 94 Bd Jean Jaures 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5630&lng=1



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