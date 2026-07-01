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AGENDA · Évreux

Concert de la Turbine à Jazz, Square Delaunay, Évreux

samedi 19 septembre 2026 · Square Delaunay · Évreux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Square Delaunay
Adresse
Rue de l'horloge, 27000 Évreux
Ville
27000 Évreux
Département
Eure
Tarif
Durée 1h.

Concert de la Turbine à Jazz Samedi 19 septembre, 18h00 Square Delaunay Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

La Turbine à Jazz vous propose un concert pour clôturer la Biennale d’art contemporain.

Square Delaunay Rue de l’horloge, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie
La Turbine à Jazz vous propose un concert pour clôturer la Biennale d’art contemporain.

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