Concert de la Turbine à Jazz, Square Delaunay, Évreux

Informations pratiques

Concert de la Turbine à Jazz Samedi 19 septembre, 18h00 Square Delaunay Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

La Turbine à Jazz vous propose un concert pour clôturer la Biennale d’art contemporain.

Square Delaunay Rue de l’horloge, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie

La Turbine à Jazz vous propose un concert pour clôturer la Biennale d’art contemporain.