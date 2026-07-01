AGENDA · Évreux
Concert de la Turbine à Jazz, Square Delaunay, Évreux
samedi 19 septembre 2026 · Square Delaunay · Évreux
Informations pratiques
Concert de la Turbine à Jazz Samedi 19 septembre, 18h00 Square Delaunay Eure
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
La Turbine à Jazz vous propose un concert pour clôturer la Biennale d’art contemporain.
Square Delaunay Rue de l’horloge, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie
La Turbine à Jazz vous propose un concert pour clôturer la Biennale d’art contemporain.
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