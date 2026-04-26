Concert de l’École normale de musique de Paris Alfred Cortot Cité de l’économie Paris
Concert de l’École normale de musique de Paris Alfred Cortot Cité de l’économie Paris dimanche 21 juin 2026.
Concert de harpe – Fête de la Musique 2026 à Paris
Un concert solo de harpe fait résonner des mélodies au sein de la Cité de l’Economie et fait voyager les publics en lien avec l’exposition Kourtney Roy à l’occasion de la Fête de la musique. Une immersion délicate et sensorielle à ne pas manquer !
Un événement exceptionnel signé l’École Normale de Musique de Paris
Fondée en 1919 par le célèbre pianiste Alfred Cortot, l’École Normale de Musique de Paris est une institution prestigieuse dédiée à la transmission de la grande tradition musicale. Située dans le 17ᵉ arrondissement, elle forme depuis plus d’un siècle des générations de musiciens venus du monde entier. Pianistes, violonistes, violoncellistes et chambristes y perfectionnent leur art sous la direction de professeurs renommés.
Pour la Fête de la Musique, l’École Normale de Musique de Paris s’associe à la Cité de l’Economie pour offrir au public parisien un rendez-vous musical gratuit, délicat et inoubliable.
Un solo de harpe résonne à la Cité de l’Économie pour la Fête de la Musique : une immersion sensorielle en lien avec l’exposition Kourtney Roy, proposée par l’École Normale de Musique de Paris.
Le dimanche 21 juin 2026
de 16h30 à 17h20
gratuit
Nous vous invitons à réserver directement sur notre site afin de garantir votre place.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T19:30:00+02:00
fin : 2026-06-21T20:20:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T16:30:00+02:00_2026-06-21T17:20:00+02:00
Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris
https://www.citeco.fr/agenda/les-heures-lyriques-un-voyage-musical
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