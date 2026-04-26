Concert de l’École normale de musique de Paris Alfred Cortot Cité de l’économie Paris

Concert de harpe – Fête de la Musique 2026 à Paris

Un concert solo de harpe fait résonner des mélodies au sein de la Cité de l’Economie et fait voyager les publics en lien avec l’exposition Kourtney Roy à l’occasion de la Fête de la musique. Une immersion délicate et sensorielle à ne pas manquer !

Un événement exceptionnel signé l’École Normale de Musique de Paris

Fondée en 1919 par le célèbre pianiste Alfred Cortot, l’École Normale de Musique de Paris est une institution prestigieuse dédiée à la transmission de la grande tradition musicale. Située dans le 17ᵉ arrondissement, elle forme depuis plus d’un siècle des générations de musiciens venus du monde entier. Pianistes, violonistes, violoncellistes et chambristes y perfectionnent leur art sous la direction de professeurs renommés.

Pour la Fête de la Musique, l’École Normale de Musique de Paris s’associe à la Cité de l’Economie pour offrir au public parisien un rendez-vous musical gratuit, délicat et inoubliable.

Un solo de harpe résonne à la Cité de l’Économie pour la Fête de la Musique : une immersion sensorielle en lien avec l’exposition Kourtney Roy, proposée par l’École Normale de Musique de Paris.

Le dimanche 21 juin 2026

de 16h30 à 17h20

gratuit

Nous vous invitons à réserver directement sur notre site afin de garantir votre place.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T20:20:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T16:30:00+02:00_2026-06-21T17:20:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/les-heures-lyriques-un-voyage-musical



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