Concert de l’Ensemble Musica Spirituale, Centre Teilhard de Chardin, Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

Concert de l’Ensemble Musica Spirituale Dimanche 20 septembre, 17h00 Centre Teilhard de Chardin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fondé en 2014, l’ensemble Musica Spirituale est né du souhait de Dorothée Perreau et Michel Poillot, tous deux musiciens liturgiques et professionnels de la musique, de resituer les œuvres vocales sacrées de l’époque baroque dans leur contexte de prière pour lequel elles ont été créées.

Centre Teilhard de Chardin 12 rue Francis-Perrin 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France https://www.centreteilharddechardin.fr/ Situé sur le plateau de Saclay, au cœur de l’un des plus grands pôles mondiaux de la recherche scientifique, le Centre Teilhard de Chardin est un lieu de dialogue entre Sciences, Philosophie et Spiritualité.

Il procède d’une initiative commune à la Compagnie de Jésus et aux diocèses de Paris, Evry, Nanterre et Versailles.

Tourné vers le monde de l’enseignement et de la recherche ainsi que vers le monde de l’entreprise, le Centre Teilhard de Chardin cherche à éclairer les questions contemporaines, éthiques, sociétales, sociales, anthropologiques et spirituelles posées par les avancées scientifiques et techniques contemporaines.

Il est également un lieu de vie spirituelle, accueillant les activités des communautés chrétiennes étudiantes, et offrant à ceux qui le souhaitent un lieu de ressourcement et de prière. Parking SILO de Moulon, RN 118, arrêt de bus Joliot-Curie (lignes 9, 11, 91-06, 91-10, S9)

Concert de l’Ensemble Musica Spirituale