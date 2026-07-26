Concert de l’ensemble vocal de la Maîtrise de Paris Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

jeudi 10 décembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Informations pratiques

Auditorium Marcel Landowski

Ensemble vocal de la Maîtrise de Paris

Pierre-Louis De Laporte, direction

Premier concert de la saison de l’ensemble vocal de la Maîtrise de Paris

Le jeudi 10 décembre 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-10T19:30:00+01:00

fin : 2026-12-10T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-10T18:30:00+02:00_2026-12-10T20:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris

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