Concert de l’HMV (Harmonie Municipale de Vendôme) à Vendôme, Cour du CloîtreJardin du Cloître, Vendôme

Concert de l’HMV (Harmonie Municipale de Vendôme) à Vendôme Samedi 4 juillet, 00h00 Cour du CloîtreJardin du Cloître Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T00:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-04T00:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Moment musical à Vendôme. Concert de l’HMV (Harmonie Municipale de Vendôme) à Vendôme. Assistez au concert de l’Harmonie Municipale de Vendôme (HMV) à Vendôme, une occasion unique de découvrir leur talent et leur répertoire musical. Un cadre idéal pour profiter de cette soirée estivale, entre musique en plein air et ambiance conviviale, à ne pas manquer !

Cour du CloîtreJardin du Cloître 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 70 »}]

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