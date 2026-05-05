Concert de l’HMV (Harmonie Municipale de Vendôme) à Vendôme, Cour du CloîtreJardin du Cloître, Vendôme
Concert de l’HMV (Harmonie Municipale de Vendôme) à Vendôme, Cour du CloîtreJardin du Cloître, Vendôme samedi 4 juillet 2026.
Concert de l’HMV (Harmonie Municipale de Vendôme) à Vendôme Samedi 4 juillet, 00h00 Cour du CloîtreJardin du Cloître Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T00:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-04T00:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00
Moment musical à Vendôme. Concert de l’HMV (Harmonie Municipale de Vendôme) à Vendôme. Assistez au concert de l’Harmonie Municipale de Vendôme (HMV) à Vendôme, une occasion unique de découvrir leur talent et leur répertoire musical. Un cadre idéal pour profiter de cette soirée estivale, entre musique en plein air et ambiance conviviale, à ne pas manquer !
Cour du CloîtreJardin du Cloître 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 70 »}]
Moment musical à Vendôme. Concert de l’HMV (Harmonie Municipale de Vendôme) à Vendôme. Assistez au concert de l’Harmonie Municipale de Vendôme (HMV) à Vendôme, une occasion unique de découvrir leur ta Concert
À voir aussi à Vendome (Loir-et-Cher)
- Exposition Bernard Thimonnier à Vendôme Vendôme 7 mai 2026
- Concert à Vendôme Vendôme 8 mai 2026
- Exposition « Célébration des 400ans de la Marine Nationale » à Vendôme, MédiathèqueMédiathèque, Vendôme 22 mai 2026
- Lecture sur place du livre De la biodiversité comme un humanisme à Vendôme, Loup perché, Vendôme 23 mai 2026
- Goûter lecture à Vendôme, MédiathèqueMédiathèque, Vendôme 23 mai 2026