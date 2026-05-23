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Concert De loin en loin dans l’Espace et le Temps Arpège de Mâcon Notre Dame de la Paix de Mâcon Mâcon

Concert De loin en loin dans l’Espace et le Temps Arpège de Mâcon Notre Dame de la Paix de Mâcon Mâcon

Concert De loin en loin dans l’Espace et le Temps Arpège de Mâcon Notre Dame de la Paix de Mâcon Mâcon samedi 30 mai 2026.

Lieu : Notre Dame de la Paix de Mâcon

Adresse : 1 Rue du 19 Mars 1962

Ville : 71000 Mâcon

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 13 13 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mâcon

Concert De loin en loin dans l’Espace et le Temps Arpège de Mâcon

Notre Dame de la Paix de Mâcon 1 Rue du 19 Mars 1962 Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Concerts A Coeur Joie par le choeur Arpège de Mâcon.   .

Notre Dame de la Paix de Mâcon 1 Rue du 19 Mars 1962 Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   hincker@club-internet.fr

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English : Concert De loin en loin dans l’Espace et le Temps Arpège de Mâcon

L’événement Concert De loin en loin dans l’Espace et le Temps Arpège de Mâcon Mâcon a été mis à jour le 2026-05-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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