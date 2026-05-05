Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens Hôtel Senecé Mâcon

Mâcon

Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens

Hôtel Senecé 41 rue Sigorgne Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-07

Visite extérieure et intérieure faite par des académiciens avec différents thèmes (Académie, Lamartine, Vie à l’Hôtel au 18e siècle).

Durée 1h30. .

Hôtel Senecé 41 rue Sigorgne Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 40 45 17

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English : Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens

L’événement Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens Mâcon a été mis à jour le 2026-04-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)