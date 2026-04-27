Loches

Concert De l’ombre à la lumière

11 Rue Descartes Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:30:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-31

L’ensemble Allegria propose un voyage musical tout en nuances à travers des œuvres de compositeurs d’origines variées. Ce parcours qui invite à traverser le temps et l’espace se prolonge avec des poèmes mis en musique, puis s’achève dans une joie partagée avec le public.

Pour ce nouveau programme, l’ensemble Allegria, sous la direction de sa cheffe de chœur Catherine Cardin, vous propose un voyage musical tout en nuances. À travers des œuvres enracinées dans les traditions religieuses parfois lyriques, signées par des compositeurs d’origines variées, ce concert vous invite à traverser le temps et l’espace.

De la profondeur d’un Miserere à l’espérance d’un Ora Nona, en passant par la prière bouleversante d’un Ave Maria, ce parcours musical s’éclaire peu à peu. Il se prolonge avec des poèmes français mis en musique par Gounod et Fauré, avant de s’achever dans une joie partagée avec vous, cher public.

Et parce que toute lumière réserve ses surprises… nous vous en gardons quelques-unes.

L’ensemble vocal sera accompagné au piano par Alain Davignon. .

11 Rue Descartes Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 78 43 44 61 bdechivre@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Allegria ensemble offers a nuanced musical journey through works by composers of varied origins. This journey through time and space continues with poems set to music, and ends with a joy shared with the audience.

L’événement Concert De l’ombre à la lumière Loches a été mis à jour le 2026-04-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire