Concert de l’Orchestre Col’Legno Compiègne
Concert de l’Orchestre Col’Legno Compiègne dimanche 7 juin 2026.
Compiègne
Concert de l’Orchestre Col’Legno
2 Avenue de Huy Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Au programme oeuvres de Mozart, Tchaïkovski, Casals, Reinecke, ainsi que le Magnificat de Vivaldi qui réunira l’orchestre Col’Legno, le Choeur Millésime et le Madrigal de Compiègne, sous la direction de Thomas Forget et Aurélia Bellanger
Au programme oeuvres de Mozart, Tchaïkovski, Casals, Reinecke, ainsi que le Magnificat de Vivaldi qui réunira l’orchestre Col’Legno, le Choeur Millésime et le Madrigal de Compiègne, sous la direction de Thomas Forget et Aurélia Bellanger .
2 Avenue de Huy Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France
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English :
The program includes works by Mozart, Tchaikovsky, Casals and Reinecke, as well as Vivaldi’s Magnificat, featuring the Col’Legno orchestra, the Choeur Millésime and the Madrigal de Compiègne, conducted by Thomas Forget and Aurélia Bellanger
L’événement Concert de l’Orchestre Col’Legno Compiègne a été mis à jour le 2026-05-28 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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