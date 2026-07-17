Concert de l’Orchestre d’Harmonie Municipale de Besançon, Musée du temps, Besançon

Informations pratiques

Concert de l’Orchestre d’Harmonie Municipale de Besançon Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h30 Musée du temps Doubs

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’Orchestre d’Harmonie Municipale de Besançon, composé de 45 musiciens, vous donne rendez-vous dans le cadre prestigieux de la cour du Palais Granvelle pour un moment musical festif et convivial.

Musée du temps 96 Grande Rue, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878150 https://www.mdt.besancon.fr Au cœur de Besançon, représenté sur les deux grandes vues cavalières de la Cité, le Palais Granvelle abrite le musée du Temps. Construit entre 1533 et 1542, l’édifice est connu comme l’un des plus beaux de la Renaissance française. Il s’agit à l’origine d’un bâtiment privé, d’une demeure d’apparat construite pour Nicolas Perrenot de Granvelle, garde des Sceaux de Charles Quint. Tour à tour demeure privée, résidence du gouverneur de la Ville, ou même utilisé comme immeuble locatif, le Palais Granvelle est un des premiers édifices français à être classé monument historique, dès 1842. Lignes de bus, parking à proximité.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’Orchestre d’Harmonie Municipale de Besançon, composé de 45 musiciens, vous donne rendez-vous dans le cadre prestigieux de la cour du Palais pour…

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