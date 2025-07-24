Concert de l’Union musicale de Sainte-Maure de Touraine au Château du Rivau, Château du Rivau, Lémeré

Informations pratiques

Concert de l’Union musicale de Sainte-Maure de Touraine au Château du Rivau Dimanche 20 septembre, 17h00 Château du Rivau Indre-et-Loire

Activité sans supplément du droit d’entrée. Tarif préférentiel : 10€ par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ne manquez pas le concert de l’orchestre d’harmonie Union musicale de Sainte-Maure-de-Touraine, au Château du Rivau. L’ensemble à vent fera vibrer les pierres classées Monument Historique à 17h.

Château du Rivau 9 Rue du Château, 37120 Lémeré, France Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247957747 http://www.chateaudurivau.com Ce château est construit sur une colline le long de la vallée de la Veude. Bâti aux XIIIe et XIVe siècles, il a été reconstruit d’un jet au cours des années 1450 pour Pierre de Beauvau, seigneur de la Roche-sur-Yon, gouverneur d’Anjou et du Maine. Les communs au sud du château ont été édifiés au XVIe siècle (probablement dans la seconde moitié). Les bâtiments sont disposés en U autour d’une cour quadrangulaire. Trois tours marquent les angles. L’aile ouest est occupée par des écuries, tandis qu’à l’est se trouve la grange du XVIIIe siècle. Les anciennes écuries voûtées de pierre dans un vaste bâtiment en L avaient des mangeoires en pierre de taille (pour la plupart détruites). Dans la cour, on remarque une fontaine du XVIIe siècle, composée d’un bassin à huit pans et d’un massif rectangulaire surmonté d’un couronnement sculpté. Sur la D749, à 10km de Chinon en direction de Richelieu. Sortie N°25 de l’A10 et N° 5 de l’A85. 2 parkings.

Ravivons le patrimoine en musique !

©Château du Rivau