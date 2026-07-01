Informations pratiques

Gigny

Concert de Marian Badoï

Place René Bourcy Gigny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Marian Badoï, grand virtuose de l’accordéon tzigane, fait surgir sous ses doigts la magie de l’une des plus belles musique du monde ! À l’occasion de cette soirée il nous présentera son projet “Marian Badoï Quartet ”.

Un concert de compositions originales qui puise ses racines dans l’âme tsigane et l’esprit du jazz manouche.

Sa musique, tantôt grave, tantôt joyeuse, nous entraîne au cœur de l’émotion musicale, dans un univers riche et surprenant qui transcende la tradition.

Marian Badoï accordéon

Mihai Trestian cymbalum

Marius Kikteff guitare

Jonathan Collin Bouhon contrebasse .

Place René Bourcy Gigny 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert de Marian Badoï

L’événement Concert de Marian Badoï Gigny a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois