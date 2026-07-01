Concert de mélodies espagnoles, Hôtel de Bernis, Nîmes

Informations pratiques

Concert de mélodies espagnoles Dimanche 20 septembre, 17h00 Hôtel de Bernis Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Des artistes lyriques proposent un concert de chants et de danses espagnols, avec des extraits de l’opéra Carmen.

Venez écouter les solistes A. Bruguerolle, soprano, M. Idee, alto, C. Buono, ténor, et F. Pissaloux, piano, accompagnés par la danseuse de flamenco Katia Poza.

Hôtel de Bernis 3 rue de Bernis, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie C’est l’une des maisons les plus anciennes et les plus magnifiques de la ville. Sa façade gothique remonte au XVe siècle et présente de magnifiques fenêtres à meneaux. Au rez-de-chaussée, la voûte en plein cintre abritait autrefois une boutique médiévale. La cour datant du XVIIe siècle est particulièrement remarquable, s’inspirant des arènes avec ses arches et son puits central. Les façades donnant sur la cour ont été réaménagées sous le règne de Louis XIII, adoptant ainsi le style du temple de Diane.

Des artistes lyriques proposent un concert de chants et danses espagnols avec des extraits de l’opéra « Carmen ». Venez écouter les solistes A.Bruguerolle (soprano), M.Idee (alto), C.Buono (ténor),…

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