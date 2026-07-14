Informations pratiques

Loches

Concert de Morgane

1 Avenue Aristide Briand Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-05 2026-08-24

Laissez-vous embarquer pour une soirée hors du temps avec Morgane G, artiste folk à la voix envoûtante et à l’univers inspiré par les grands espaces et les voyages.

Accompagnée de deux musiciens, Morgane fait découvrir son répertoire mêlant folk, bluegrass et sonorités américaines des années 70.

Laissez-vous embarquer pour une soirée hors du temps avec Morgane G, artiste folk à la voix envoûtante et à l’univers inspiré par les grands espaces et les voyages.

Accompagnée de deux musiciens et de son énergie, Morgane G vous fera découvrir un répertoire mêlant folk, bluegrass et sonorités américaines des années 70. Entre compositions originales et reprises revisitées, elle vous invite à un véritable voyage musical, empreint de douceur, de convivialité et d’émotion.

Une ambiance chaleureuse, des mélodies authentiques et une proximité avec le public feront de cette soirée un moment de partage à vivre en famille ou entre amis. .

1 Avenue Aristide Briand Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 05 91 contact@lacitadelle.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be swept away on a timeless evening with Morgane G, a folk artist with a captivating voice and a musical world inspired by the great outdoors and travel.

Accompanied by two musicians, Morgane shares her repertoire, which blends folk, bluegrass, and American sounds from the 1970s.

L’événement Concert de Morgane Loches a été mis à jour le 2026-07-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire