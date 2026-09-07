Concert de musique classique, Cité scolaire Lakanal, Sceaux

Informations pratiques

Concert de musique classique Vendredi 18 septembre, 20h30 Cité scolaire Lakanal Hauts-de-Seine

Inscriptions obligatoires auprès de la Maison du tourisme. Accès par la porte à l’angle de l’Allée d’honneur et de l’avenue Claude-Perrault.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

La cité scolaire Lakanal accueille l’ensemble instrumental Charles Koechlin, sous la direction de Marc Deleplace, avec la participation de Jean-Pierre Salmona au piano, pour des interprétations d’œuvres variées : Quintette à vent de Carl Nielsen, Rapsodie de Joseph Jongen avec piano, sextor avec piano.

Concert organisé par l’association des amis et des anciens élèves du lycée Lakanal (AAAELLK).

Cité scolaire Lakanal 3 avenue du Président Franklin Roosevelt 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 61 19 03 »}]

Concert de musique classique