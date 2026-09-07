Concert de musique classique, Cité scolaire Lakanal, Sceaux
vendredi 18 septembre 2026 · Cité scolaire Lakanal · Sceaux
Informations pratiques
Concert de musique classique Vendredi 18 septembre, 20h30 Cité scolaire Lakanal Hauts-de-Seine
Inscriptions obligatoires auprès de la Maison du tourisme. Accès par la porte à l’angle de l’Allée d’honneur et de l’avenue Claude-Perrault.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
La cité scolaire Lakanal accueille l’ensemble instrumental Charles Koechlin, sous la direction de Marc Deleplace, avec la participation de Jean-Pierre Salmona au piano, pour des interprétations d’œuvres variées : Quintette à vent de Carl Nielsen, Rapsodie de Joseph Jongen avec piano, sextor avec piano.
Concert organisé par l’association des amis et des anciens élèves du lycée Lakanal (AAAELLK).
Cité scolaire Lakanal 3 avenue du Président Franklin Roosevelt 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 61 19 03 »}]
Concert de musique classique
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