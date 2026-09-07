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AGENDA · Sceaux

Exposition « Marie-Curie hier et aujourd’hui », Lycée Marie-Curie, Sceaux

samedi 19 septembre 2026 · Lycée Marie-Curie · Sceaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Lycée Marie-Curie
Adresse
1 rue Constant-Pilate 92330 Sceaux
Ville
92330 Sceaux
Département
Hauts-de-Seine

Exposition « Marie-Curie hier et aujourd’hui » 19 et 20 septembre Lycée Marie-Curie Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Exposition « Marie-Curie hier et aujourd’hui » sur les grilles extérieures du lycée
Visites animées par des élèves conférenciers en Arts plastiques.

Lycée Marie-Curie 1 rue Constant-Pilate 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France
Exposition en extérieur « Marie-Curie hier et aujourd’hui »

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