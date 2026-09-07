Visite guidée de l’exposition « Objectif Sceaux. La Ville et ses habitants au temps du noir et blanc », Mairie de Sceaux, Sceaux

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Objectif Sceaux. La Ville et ses habitants au temps du noir et blanc » 18 et 19 septembre Mairie de Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Visite de l’exposition « Objectif Sceaux. La Ville et ses habitants au temps du noir et blanc » lancera à la fois les Journées européennes du patrimoine 2026 et le Bicentenaire de la Photographie, qui se déclinera jusqu’en 2027 en une dizaine de temps forts.

Avec plus d’une cinquantaine de clichés, pour la plupart inédits, venez faire connaissance avec nos prédécesseurs et leur cadre de vie à travers le regard de photographes, connus ou tombés dans l’oubli.

Exposition jusqu’au 11 octobre. Inauguration le vendredi 18 septembre à 19h.

Mairie de Sceaux 122 rue Houdan, Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite de l’exposition « Objectif Sceaux. La Ville et ses habitants au temps du noir et blanc » lancera à la fois les Journées européennes du patrimoine 2026 et le Bicentenaire de la Photographie, se…

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