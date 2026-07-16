Concert de musique de chambre, Église Saint-Philippe – Saint-Jacques, Châtillon
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Philippe - Saint-Jacques · Châtillon
Informations pratiques
Concert de musique de chambre Samedi 19 septembre, 19h30 Église Saint-Philippe – Saint-Jacques Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:15:00+02:00
Concert de musique de chambre, en partenariat avec le Conservatoire.
Des groupes de musique de chambre du Conservatoire se produiront, sous l’impulsion de Marion Larigaudrie, professeur de violon et de Stanislas Kuchinski, professeur coordinateur de la musique de chambre.
Les musiciens, qui font partie des élèves les plus expérimentés et talentueux du Conservatoire, mettront à l’honneur les compositeurs : Bach, Beethoven, Bruch, Dvorak, Saint-Saëns et Mozart.
Sur inscription
Église Saint-Philippe – Saint-Jacques Place de l’Eglise, 92320 Châtillon, France Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France 0155489050 https://paroissechatillon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/concert-de-musique-de-chambre1 »}]
Concert de musique de chambre
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