Concert de musique de chambre : l’ensemble Musiquam Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Pour son plus grand plaisir et le vôtre, la médiathèque Jean-Pierre Melville convie de nouveau l’ensemble Musiquam. Au programme cette année, le Hongrois Béla Bartok, le Polonais Karol Szymanowski et, plus loin de nous dans le temps mais mieux connu de tous, le Germano-Autrichien Wolfgang Amadeus Mozart.

Comme toujours, Musiquam vient nous offrir quatre-vingt dix minutes de plaisir et de découvertes.

Entrée libre

L’ensemble de chambre MUSIQUAM – clarinette et cordes – revient comme chaque année livrer un concert passionnant…

Le samedi 30 mai 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit

Tout public.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



