Concert de musiques brésiliennes Puy-l’Évêque
Concert de musiques brésiliennes Puy-l’Évêque samedi 19 septembre 2026.
Puy-l’Évêque
Concert de musiques brésiliennes
8-9 Rue du Fort Puy-l’Évêque Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Concert à la Chapelle Saint Michel de Puy-l'Évêque avec Mathieu Teteu ( guitare, chant) et Simon Charrier ( clarinette) Musiques brésiliennes
Concert à la Chapelle Saint Michel de Puy-l'Évêque avec Mathieu Teteu ( guitare, chant) et Simon Charrier ( clarinette) Musiques brésiliennes
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8-9 Rue du Fort Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 63 41 42 40 gage.marie-claude@orange.fr
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English :
Concert at Chapelle Saint Michel in Puy-l'Évêque with Mathieu Teteu ( guitar, vocals) and Simon Charrier ( clarinet) Brazilian music
L’événement Concert de musiques brésiliennes Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Vignoble
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