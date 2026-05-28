Puy-l’Évêque

Concert de musiques brésiliennes

8-9 Rue du Fort Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Concert à la Chapelle Saint Michel de Puy-l'Évêque avec Mathieu Teteu ( guitare, chant) et Simon Charrier ( clarinette) Musiques brésiliennes

Concert à la Chapelle Saint Michel de Puy-l'Évêque avec Mathieu Teteu ( guitare, chant) et Simon Charrier ( clarinette) Musiques brésiliennes

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8-9 Rue du Fort Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 63 41 42 40 gage.marie-claude@orange.fr

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English :

Concert at Chapelle Saint Michel in Puy-l'Évêque with Mathieu Teteu ( guitar, vocals) and Simon Charrier ( clarinet) Brazilian music

L’événement Concert de musiques brésiliennes Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Vignoble