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Concert de musiques brésiliennes Puy-l’Évêque

Concert de musiques brésiliennes Puy-l’Évêque

Concert de musiques brésiliennes Puy-l’Évêque samedi 19 septembre 2026.

Adresse : 8-9 Rue du Fort

Ville : 46700 Puy-l'Évêque

Département : Lot

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Puy-l’Évêque

Concert de musiques brésiliennes

8-9 Rue du Fort Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Concert à la Chapelle Saint Michel de Puy-l'Évêque avec Mathieu Teteu ( guitare, chant) et Simon Charrier ( clarinette) Musiques brésiliennes 

Concert à la Chapelle Saint Michel de Puy-l'Évêque avec Mathieu Teteu ( guitare, chant) et Simon Charrier ( clarinette) Musiques brésiliennes 

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8-9 Rue du Fort Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 63 41 42 40  gage.marie-claude@orange.fr

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English :

Concert at Chapelle Saint Michel in Puy-l'Évêque with Mathieu Teteu ( guitar, vocals) and Simon Charrier ( clarinet) Brazilian music

L’événement Concert de musiques brésiliennes Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Vignoble

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