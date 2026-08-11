Informations pratiques

Loches

Concert de Noël

11 Rue Descartes Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 15:00:00

fin : 2026-12-20 18:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Chants de Noël d’ici et d’ailleurs, musique classique.

Chants de Noël d’ici et d’ailleurs, musique classique. .

11 Rue Descartes Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 52 80 92 baladins37@gmail.com

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English :

Christmas carols from here and abroad, classical music.

L’événement Concert de Noël Loches a été mis à jour le 2026-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire