AGENDA · Loches
Concert de Noël Loches
dimanche 20 décembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Concert de Noël
11 Rue Descartes Loches Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 15:00:00
fin : 2026-12-20 18:00:00
Date(s) :
2026-12-20
Chants de Noël d’ici et d’ailleurs, musique classique.
Chants de Noël d’ici et d’ailleurs, musique classique. .
11 Rue Descartes Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 52 80 92 baladins37@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Christmas carols from here and abroad, classical music.
L’événement Concert de Noël Loches a été mis à jour le 2026-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Loches (Indre-et-Loire)
- Concert de percussions Loches 12 septembre 2026
- Concert Volo Loches 12 septembre 2026
- La visite troglo terroir Loches 13 septembre 2026
- Présentation de la rentrée littéraire Loches 18 septembre 2026
- Visite libre de l’église et de la galerie Saint-Antoine, Église et galerie Saint-Antoine, Loches 19 septembre 2026