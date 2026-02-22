Concert de Noël Long
Concert de Noël Long samedi 19 décembre 2026.
Concert de Noël
Long Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
La fanfare Viv’Long vous propose de participer au concert de Noël en l’église Saint Jean-Baptiste. Venez vivre la magie de Noël au son des instruments et des chants…
La fanfare Viv’Long vous propose de participer au concert de Noël en l’église Saint Jean-Baptiste. Venez vivre la magie de Noël au son des instruments et des chants… .
Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 87 51 70 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Viv’Long brass band invites you to take part in the Christmas concert at Saint Jean-Baptiste church. Come and experience the magic of Christmas to the sound of instruments and carols…
L’événement Concert de Noël Long a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre