Concert de Noël

Long Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

La fanfare Viv’Long vous propose de participer au concert de Noël en l’église Saint Jean-Baptiste. Venez vivre la magie de Noël au son des instruments et des chants…

La fanfare Viv’Long vous propose de participer au concert de Noël en l’église Saint Jean-Baptiste. Venez vivre la magie de Noël au son des instruments et des chants… .

Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 87 51 70 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Viv’Long brass band invites you to take part in the Christmas concert at Saint Jean-Baptiste church. Come and experience the magic of Christmas to the sound of instruments and carols…

L’événement Concert de Noël Long a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre