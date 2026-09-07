Concert de piano « Wonderland » au Moulin de Beauvert, Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts, Donzère

Informations pratiques

Concert de piano « Wonderland » au Moulin de Beauvert Dimanche 20 septembre, 17h30 Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts Drôme

250

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Donzère invite ses habitants et visiteurs à (re)découvrir son riche patrimoine à travers un programme dense de visites guidées, spectacles, ateliers et animations, entièrement gratuit, du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026.

Cette édition, organisée sous l’égide du Ministère de la Culture, propose un fil rouge autour des lieux emblématiques de la commune : le Moulin de Beauvert, le Musée de Donzère, le Château et son parc, ainsi que le cœur historique du village. Les animations initialement prévues pour les Journées du Moulin début juillet ont été intégrées à ce programme des JEP.

Dimanche 20 septembre

17h30 : concert de piano « Wonderland » au Moulin de Beauvert, par la compagnie Plooc’s Ploc’s. Le pianiste Guilhem Fontès, accompagné du percussionniste Thomas Bourgois, emmène le public dans un voyage mêlant jazz, musique classique et sonorités méditerranéennes.

Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts Lotissement Les Genêts 26290 Donzère Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Donzère invite ses habitants et visiteurs à (re)découvrir son riche patrimoine à travers un programme dense de visites guidées, et 18 …

©Wonderland